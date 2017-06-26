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  3. 26 Haziran 2017 16:46

Ünlü oyuncudan takipçisine sert tepki

Özge Özpirinççi, sosyal medya üzerinden kendisini eleştiren takipçisine yanıt verdi.

Ünlü oyuncudan takipçisine sert tepki
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Özge Özpirinçci, sosyal medya üzerinden kaşlarını eleştiren ve 'Acilen kilo alman lazım' diyen takipçisine yanıt verdi.

Özge Özpirinçci, Instagram hesabından makyajsız bir fotoğrafını paylaştı.

Güzel oyuncunun Yasemin isimli bir takipçisi, söz konusu fotoğrafa, "Allah aşkına doğal olacağız diye bu kaşlarınızı böyle yapmak zorunda mısınız? Çok kötü duruyor ve acilen kilo alman lazım" yorumunu yaptı.
 
Özpirinçci ise takipçisine şu yanıtı verdi:  "Güzelliğin göreceli bir kavram olduğunu düşünüyorum. Kaşlarımı doğal bırakmak benim tercihim ve şu anda oynadığım role uygun modelin bu olduğunu düşünüyorum.

'Acilen kilo alman lazım' demişsiniz. Fakat ben sağlıklı beslenen ve sporunu yapan bir insan olarak sanırım bu konuda sizin 'tavsiyeniz'dense kendi hislerimi dinlemeliyim ki ayrıca yine bu rol için bu kilonun uygun olduğunu düşünüyorum. Size iyi günler dilerim"

fi , Özge Özpirinçci , takipçi , eleştiri , kaş