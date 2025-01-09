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Ünlü PR şirketinden Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım açıklaması

Ünlü PR şirketinden Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım açıklaması
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Menajerlik şirketi ID İletişim, kurucu ortağı Ayşe Barım ve oyuncusu Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

TV100 yazarı Fuat Uğur, Eylül 2024’teki yazısında Rekabet Kurumu’nun bazı yapım şirketleri ve ajanslara ‘kartelleşme ve piyasadaki hakimiyetlerini kötüye kullanma’ gerekçesiyle baskın yapıldığını yazmıştı.

Uğur, aynı yazıda bir kadın menajerin, kadın oyuncularından birini ‘ünlü bir eşcinsel şarkıcıyla sevgili gibi lanse edip şarkıcının işadamı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığını’ öne sürmüştü.

Dün sosyal medyada çıkan iddialarda, söz konusu kadın menajerin ID İletişim’in kurucu ortağı Ayşe Barım, kadın oyuncunun da Serenay Sarıkaya olduğu söylendi.

Diğer taraftan bugün Rekabet Kurulu, kast ajanslarının ‘Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğine dair araştırması neticesinde elde edilen bilgi ve belgeleri yeterli bulmuş, 21 şirkete soruşturma açmıştı. Bu şirketler arasında ID İletişim de var.

ID İletişim’den yayınlanan açıklamadaysa sosyal medyadaki iddialar yalanlandı.

Ajansın açıklaması şu şekilde:

“Şirketimiz 2002 yılından bu yana Türkiye’nin en sevilen ve takdir edilen oyuncularına menajerlik hizmeti vermekte olan, Türkiye’deki menajerlik mesleğini dünya standartlarında uygulayan, alanında öncü bir şirkettir.


Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir.

Şirketimiz ve değerli bir oyuncumuzla ilişkilendirilen bir yazının aylar sonra yeniden gündemi planlı olarak meşgul ettiğini üzülerek görmekteyiz.

Bu iftiralarda bulunan ve planlı olarak yayan kişiler hakkında yargı yoluna başvurduğumuzu sayın kamuoyunun bilgilerine sunarız.” 

Ajansın bu açıklamasını Serenay Sarıkaya da kendi sosyal medya profilinde yayınladı.

Etiketler serenay sarıkaya ayşe barım fuat uğur
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