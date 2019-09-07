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  3. 07 Eylül 2019 14:00

Ünlü rap şarkıcısı Nicki Minaj şarkıcılığı bıraktı

Rapçi Nicki Minaj müzik kariyerini bırakma kararı aldı. Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Nicki Minaj, aile kurmak istediğini belirterek emekli olma kararı aldığını duyurdu.

Ünlü rap şarkıcısı Nicki Minaj şarkıcılığı bıraktı
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BBC’nin haberine göre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada emeklilik kararı aldığını kamuoyuna duyuran 36 yaşındaki Minaj, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisiyle aile kurmayı planlıyor.

Çıkış albümü “Pink Friday”i 2010’da satışa sunan Minaj, “Super Bass”, “Anaconda” ve “Starships” gibi popüler şarkılarıyla biliniyor. Dünyanın en popüler kadın rap sanatçılarından biri olarak kabul edilen Minaj’ın albümleri milyonları aşan satış rakamlarına ulaşmış ve dünyaca ünlü müzik listesi Billboard Hot 100’de en çok yer bulan kadın solo sanatçısı olmayı başarmıştı.

Emekli olmaya karar veren Minaj, bu haberi de sosyal medya hesabından duyurarak dinleyicilerinin kendisini ömür boyu temsil edeceklerini söyledi.

OYUNCULUK YAPMIŞTI

Minaj, müzik kariyerinin yanı sıra bazı Hollywood filmlerinde de rol almıştı. Tek şarkılık albümünü Haziran ayında yayınlayan Minaj’ın yeni bir albüm üzerinde çalıştığı tahmin ediliyordu.

 
 

Nicki Minaj
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