  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ünlü sanatçının Belçika'daki arabası Türkiye'ye getiriliyor

Ünlü sanatçının Belçika'daki arabası Türkiye'ye getiriliyor

Ünlü sanatçının Belçika'daki arabası Türkiye'ye getiriliyor
Güncelleme:

Bir dönem yaptığı çocuk programıyla ve şarkılarıyla hafızalara kazınan Barış Manço’nun Belçika’daki arabası Türkiye’ye getiriliyor

1960'lı yıllarda Belçika'nın Liege kentine yaşayan ve kimi dönem burada istirahate ayrılan Barış Manço'nun 1991 model Honda Prelude aracı, oğulları Doğukan ve Batıkan Manço’nun çalışmalarıyla Türkiye’ye getiriliyor. Aracı, 3 sene önce bölgeyi vuran selde hasar almış halde depoda bulan Manço kardeşler, aracı Moda'daki Barış Manço Müzesi'ne getirilebilmek için yasal işlemlere başladı.

 YAŞININ DOLMASI BEKLENİYORDU

25 yıldır trafiğe çıkarılmayan ve Türkiye’ye getirilmeyi bekleyen aracın yurtdışına çıkabilmesi için 30 yaşını doldurması gerekiyordu. 30 yaşını dolduran 1991 model Honda Prelude aracı, sponsor lojistik firması tarafından konteynerle deniz yolu üzerinden Türkiye'ye doğru yola çıkarıldı.

Ünlü sanatçının Belçika'daki arabası Türkiye'ye getiriliyor - Resim : 1

‘‘BU ARAÇ BANA BELÇİKA’DAKİ YAŞAMIMIZI İFADE EDİYOR’’

Aracı Belçika’dan gönderen Batıkan Manço, Türkiye’de abisi Doğukan Manço’nun karşılayacağını belirterek, "Araç, olması gereken yere gidiyor. Tüm Barışseverler için yerine getirmek istediğimiz bir görevdi. Barış Manço’nun yaşamına dair ipuçları o müzede sergileniyor. Dolayısıyla aracın yeri, Barış Manço Müzesi. Bu araç bana Belçika’daki yaşamımızı ifade ediyor. Ağabeyim ve ben burada doğduk. Okula burada başladık. Bizim buradaki aracımızdı" sözleriyle duygularını ifade etti.

 ‘‘TESADÜFEN ALINMIŞ BİR ARAÇ DEĞİL’’

Babasını yad ederek koleksiyoncu olduğunu ve sadece klasik değil spor modellere de ilgisi olduğunu söyleyen Batıkan Manço,"Aslında bildiğim kadarıyla bu aracı babam, annem için almış. Ancak babamın Japon kültürüne olduğu kadar, Japon teknolojisine de merakı vardı. Tesadüfen alınmış bir araç değil." diye konuşan Manço gülümseyerek, "Arabadan anlıyordu kendisi" diye konuştu. (

Etiketler belçika türkiye araba
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bursa'da büyük yangın... 4 fabrikaya sıçradı, evler boşaltıldı Bursa'da büyük yangın... 4 fabrikaya sıçradı, evler boşaltıldı Prof. Dr. Ercan'dan Çanakkale'deki 2'nci depremin ardından dikkat çeken açıklama Prof. Dr. Ercan'dan Çanakkale'deki 2'nci depremin ardından dikkat çeken açıklama Bahçeli Özel'i hedef aldı, 154 isimlik listeyi açıkladı: ''Gün gelecek hesaplaşacağız'' Bahçeli Özel'i hedef aldı, 154 isimlik listeyi açıkladı: ''Gün gelecek hesaplaşacağız'' Türkiye'nin cennetiydi, masmavi su görünmez oldu Türkiye'nin cennetiydi, masmavi su görünmez oldu Hurda toplarken buldu, karakola götürdü, suçlu ilan edildi Hurda toplarken buldu, karakola götürdü, suçlu ilan edildi Hobi olarak başlamışlardı, şimdi siparişlere yetişemiyorlar Hobi olarak başlamışlardı, şimdi siparişlere yetişemiyorlar Rafta unutulan yarım asırlık dava sonuçlandı Rafta unutulan yarım asırlık dava sonuçlandı Nilsu Berfin Aktaş da Bodrum'a gidip Bodrum'un pahalılığına savaş açtı Nilsu Berfin Aktaş da Bodrum'a gidip Bodrum'un pahalılığına savaş açtı Kavurucu sıcaklara mola: Sağanak yağışlar geliyor Kavurucu sıcaklara mola: Sağanak yağışlar geliyor Türkiye'nin flamingo cennetiydi, bakın şimdi ne hale geldi Türkiye'nin flamingo cennetiydi, bakın şimdi ne hale geldi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı "Simpsons"ların Kamala Harris kehaneti ortaya çıktı "Simpsons"ların Kamala Harris kehaneti ortaya çıktı Dünyayı gezen Rus motosikletli YouTuber, Türkiye'de öldü Dünyayı gezen Rus motosikletli YouTuber, Türkiye'de öldü Türkiye'nin deprem haritası baştan çiziliyor: Yeni bir fay bulundu Türkiye'nin deprem haritası baştan çiziliyor: Yeni bir fay bulundu Prof. Dr. Özgür Demirtaş ekonomide pembe tablolar çizenlere özel ders verdi Prof. Dr. Özgür Demirtaş ekonomide pembe tablolar çizenlere özel ders verdi Survivor yarışmacıları koruma altındaki kuşu yedi Survivor yarışmacıları koruma altındaki kuşu yedi Eşini bağlayıp işkence etmişti: İfadesi kan dondurdu Eşini bağlayıp işkence etmişti: İfadesi kan dondurdu Sinan Ateş davasında görevli 15 polis hakkında suç duyurusu Sinan Ateş davasında görevli 15 polis hakkında suç duyurusu Kebapçıda toplu tecavüz dehşeti Kebapçıda toplu tecavüz dehşeti Amerika'ya taşınan Ceyda Ateş kendi işinin patronu oldu Amerika'ya taşınan Ceyda Ateş kendi işinin patronu oldu