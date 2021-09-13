Ünlü şarkıcı 12 yaş küçük sevgilisiyle nişanlandı

Britney Spears, 4 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Sam Asghari ile nişanlandıklarını sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu.

Son dönemde babasıyla yaşadığı vasilik mücadelesiyle gündemden düşmeyen ABD’li ünlü şarkıcı Britney Spears’tan hayranlarını sevindiren bir haber geldi.

39 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi 27 yaşındaki Sam Asghari ile nişanlandıklarını duyurdu. Paylaştığı videoya ‘İnanamıyorum’ notunu düşen Spears, farklı açılardan yüzüğünü gösterdi.

Spears ve Asghari, 2016 yılında ünlü şarkıcının klip çekimlerinde tanıştı. Çift 2017 yılının başlarında birlikte olduklarını açıklamıştı. Britney Spears’ın Kevin Federline ile olan evliliğinden iki çocuğu bulunuyor.

BABASI VASİLİK GÖREVİNİ BIRAKTI

ABD'de 1990'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında pop müzik denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Britney Spears, babasıyla olan vasilik mücadelesinde geçtiğimiz günlerde mutlu sona ulaştı.

2007 yılından itibaren özel hayatında sorunlar yaşayan ve bir dönem rehabilitasyon merkezinde de tedavi gören Spears’ın vasiliğini babasını Jamie Spears üstleniyordu. Jamie Spears, kızının açtığı davada geri adım atarak vasiliği bıraktığını açıkladı.