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  3. Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül kaza geçirdi; iş insanı arkadaşı öldü

Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül kaza geçirdi

şarkıcı Gülçin Ergül Balıkesir'de trafik kazası geçirdi. Ergül yaralanarak hastaneye kaldırılırken yanında bulunan arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti.

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, araç sürücüsü arkadaşı hayatını kaybetti.

İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki tırın dorsesine çarptı.

Etiketler Gülçin Ergül ölüm kaza trafik kazası yaralı Erdal Şeyda Lafçı
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