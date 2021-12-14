Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül kaza geçirdi
şarkıcı Gülçin Ergül Balıkesir'de trafik kazası geçirdi. Ergül yaralanarak hastaneye kaldırılırken yanında bulunan arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti.
Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, araç sürücüsü arkadaşı hayatını kaybetti.
İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki tırın dorsesine çarptı.
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