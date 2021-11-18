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Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

ABD'li rap yıldızı 36 yaşındaki Young Dolph, bir dükkandan kurabiye aldığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Amerikalı rap yıldızı Young Dolph olarak tanınan Adolph Robert Thornton Jr. saldırıya uğradı. Bir kurabiye dükkanından kurabiye aldığı sırada silahla vurularak öldürülen Dolph, sevenlerine büyük üzüntü yaşattı.

 Dükkanının sahibi Maurice Hill’in yaptığı açıklamaya göre, kurabiye almak için dükkana giren Dolph, dükkana aracıyla yanaşan kimliği belirsiz saldırgan tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Öte yandan, bir başka görgü tanığı ise bir aracın dükkana yanaşıp, penceresinden ateş açtığını ifade etti.

 

 

Etiketler Young Dolph silahlı saldırı saldırı
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