  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik yaptırdığı estetiği açıkladı

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik yaptırdığı estetiği açıkladı

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik yaptırdığı estetiği açıkladı
Güncelleme:

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik sosyal medya hesabından paylaştığı estetik görüntüsü ile gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik sosyal medya hesabından paylaştığı yeni görüntüsüyle çok konuşuldu. Şarkıcı konuyla ilgili açıklama yaptı.

 Şarkıcı Yonca Evcimik yüzünün değişimiyle sosyal medyada gündem oldu. 60 yaşındaki şarkıcının yüzünü gerdirdikten sonraki hali çok konuşuldu

 Şarkıcı yaptırdığı işlemle ilgili "Yaptırdığım cerrahi bir işlem değil. Ameliyatsız yüz gerdirme şekillendirme işlemi estelift'tir" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik yaptırdığı estetiği açıkladı - Resim : 1

 ESTELIFT NEDİR?

Sadece yüz enjeksiyonlarına dayanan yüz gençleştirme yöntemi estelift, herhangi bir cerrahi müdahale olmadan yapılan bir uygulama.

Etiketler yonca evcimik görüntü estetik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çanakkale depremi sonrasında korkutan uyarı: 6,8 / 7,4 Çanakkale depremi sonrasında korkutan uyarı: 6,8 / 7,4 İsrail zulmü bu çocuğu bir deri bir kemik öldürdü İsrail zulmü bu çocuğu bir deri bir kemik öldürdü Üç büyükşehirde seçim anketi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç büyükşehirde seçim anketi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Konut kredisinde hesap değişti! İşte bankaların 1 milyon TL'lik örnek kredi hesapları Konut kredisinde hesap değişti! İşte bankaların 1 milyon TL'lik örnek kredi hesapları Trafik kazası geçiren Destici'den sürpriz seçim çıkışı Trafik kazası geçiren Destici'den sürpriz seçim çıkışı Tarım Kredi Market Ramazan indirimlerini açıkladı! Fiyatlar sabitlendi Tarım Kredi Market Ramazan indirimlerini açıkladı! Fiyatlar sabitlendi AK Partili belediye başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı AK Partili belediye başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Dolar, Euro, altın, bitcoin, gümüş uçuşa geçti Dolar, Euro, altın, bitcoin, gümüş uçuşa geçti Yeni bir gün yeni bir zam: Akaryakıtta fiyatlar yine değişti Yeni bir gün yeni bir zam: Akaryakıtta fiyatlar yine değişti Türkiye'deki yaşamın 0 noktasında 8 bin 600 yıllık keşif Türkiye'deki yaşamın 0 noktasında 8 bin 600 yıllık keşif