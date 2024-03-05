Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik yaptırdığı estetiği açıkladı
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Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik sosyal medya hesabından paylaştığı estetik görüntüsü ile gündeme geldi.
Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik sosyal medya hesabından paylaştığı yeni görüntüsüyle çok konuşuldu. Şarkıcı konuyla ilgili açıklama yaptı.
Şarkıcı Yonca Evcimik yüzünün değişimiyle sosyal medyada gündem oldu. 60 yaşındaki şarkıcının yüzünü gerdirdikten sonraki hali çok konuşuldu
Şarkıcı yaptırdığı işlemle ilgili "Yaptırdığım cerrahi bir işlem değil. Ameliyatsız yüz gerdirme şekillendirme işlemi estelift'tir" ifadelerini kullandı.
ESTELIFT NEDİR?
Sadece yüz enjeksiyonlarına dayanan yüz gençleştirme yöntemi estelift, herhangi bir cerrahi müdahale olmadan yapılan bir uygulama.
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