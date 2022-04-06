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Ünlü şarkıcının sahur davulu paylaşımı tepki çekti

Ünlü şarkıcının sahur davulu paylaşımı tepki çekti

Türk pop müziğine 90'lı yıllarda damgasını vuran Sibel Alaş "Her gece korkunç davul sesiyle uyanıyorum" paylaşımı sonrasında çok sert eleştirilerin hedefi oldu.

Adam, Fem ve Bende Hüküm Sür gibi şarkılarıyla yıllara damgasını vuran şarkıcı Sibel Alaş, sosyal medya hesabından Ramazan davulunun çalınmasından rahatsız olduğunu söyledi.

Twitter hesabından paylaşım yapan şarkıcı, "Neden her gece korkunç bir davul sesiyle uyanmak ve uzun süre o sese maruz kalmak zorundayım? Tamam, Ramazan davulu eski bir gelenektir ama alarmımızı kurup uyanabildiğimiz bu çağda gerçekten gerekli midir? Bazı şeyler zaman içinde ve zamana uygun şekilde değişmemeli midir?" ifadelerini kullandı.

 Sibel Alaş'ın paylaşımı Ramazan davulu için verdiği tepki kısa sürede gündem oldu. Alaş'ın paylaşımından rahatsız olan birçok sosyal medya kullanıcısı "Sabaha kadar çalan müzikten rahatsız olmuyorsanız yılda bir ay çalan davuldan da rahatsız olmayın" yorumu yaptı. Şarkıcıya tepkilerin yanı sıra destekler de geldi.

sibel alaş davul sesi paylaşımı

Etiketler davul sesi sibel alaş paylaşım ramazan tepki çeken paylaşım
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