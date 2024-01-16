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Ünlü spiker Hande Sarıoğlu’ndan kötü haber

Ünlü spiker Hande Sarıoğlu’ndan kötü haber
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İddialı pozları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren ünlü spiker Hande Sarıoğlu ameliyat olduğunu duyurdu.

Sosyal medyadaki cesur pozları ile dikkat çeken Hande Sarıoğlu güzelliğiyle ilgi odağı olan isimlerden biri.

Hastaneden bir fotoğrafını paylaşan ünlü isim kist ameliyatı olduğunu duyurdu. Sunucu paylaşımında sağlık durumuyla ilgili bilgi de verdi.

 Sarıoğlu, paylaşımında şunları ifade etti:

"Herkese selamlar, ortalarda yokum bu aralar, sizleri merakta bıraktığımı farkettim. Küçük bir kist ameliyatı olduğum için cuma gününden beri istirahatteyim arkadaşlar. Her şey yolunda, iyiyim, en kısa sürede iş ve günlük hayatıma geri dönmüş olucağım"

Ünlü spiker Hande Sarıoğlu’ndan kötü haber - Resim : 1

Etiketler ameliyat spiker hastane
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