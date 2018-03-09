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  3. 09 Mart 2018 19:16

Ünlü yönetmen ve spiker eşi boşandı

Altın Portakal ödüllü yönetmen Zeki Demirkubuz ile 16 yıllık spiker ve oyuncu eşi Nurhayat Demirkubuz, anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırdı.

Ünlü yönetmen ve spiker eşi boşandı
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Habertürk'ün haberine göre; yönetmen Zeki Demirkubuzile spiker ve oyuncu Nurhayat Demirkubuz, 16 yıllık evliliklerini bitirdi. Çocukların velayetini anneye veren mahkeme, Zeki Demirkubuz'un eşine ve çocuklarına aylık 6 bin lira nafaka ödemesine karar verdi.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Zeki ve Nurhayat Demirkubuz, avukatlarıyla birlikte katıldı. Evlilik birliğinde fikir uyuşmazlığı yaşadıklarını belirten Nurhayat Demirkubuz, 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle boşanmak istediğini söyledi. Zeki Demirkubuz da boşanmak istediğini belirtti.

Taraflar mahkemeye boşanma protokolü sundu. Mahkeme, çiftin 10 yaşındaki çocuklarının velayetini anneye verdi. Çocuğun eğitim, sağlık ve sosyal aktivite masraflarını karşılamayı kabul eden Zeki Demirkubuz'un, eşi ve çocuğuna aylık 3'er bin TL'den toplam 6 bin TL nafaka ödemesine karar verildi.

Demirkubuz, 2001 yılında 'Yazgı' filmi ile 'En İyi Yönetmen', 2006'da "Kader" ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülü almıştı.


 

Zeki Demirkubuz , Nurhayat Demirkubuz
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