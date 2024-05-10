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Ünlü yönetmenin köpeği senaristin parmağını yedi

Ünlü yönetmenin köpeği senaristin parmağını yedi
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Taxi Driver’ın senaristi Paul Schrader, ünlü yönetmen Martin Scorsese’nin köpeğinin başparmağını ısırıp yediğini söyledi.

77 yaşındaki Amerikalı senarist Paul Schrader, başrollerini Richard Gere, Uma Thurman, Michael Imperioli ve Jacob Elordi'nin paylaştığı yeni filmi Oh Canada hakkında konuşmak için Variety dergisinin konuğu oldu.

 Russell Banks'in Vietnam Savaşı'ndan kaçmak için Kanada'ya kaçan bir yazarı konu alan Foregone adlı romanından uyarlanan filmin dünya prömiyeri önümüzdeki hafta Cannes Film Festivali'nde yapılacak.

Eli bir bandajla sargılı olan Schrader, bu durumun sebebinin Martin Scorsese’nin köpeği olduğunu açıkladı.

Salı gecesi Scorsese’nin evine yemeğe giden Schrader, Scorsese’nin köpeğini sevmek istedi.

Üç köpek olan evde Scottie cinsindeki köpeği sevmeye çalışan Schrader, “Scottie baş parmağımın bir kısmını çıkarmakla kalmadı, yedi.” dedi.

Martin Scorsese’nin evde bir hemşiresi olmasından dolayı acil servise gitmesine gerek kalmayan Schrader’in parmağına bandaj yapıldı.

 Schrader, Cannes Film Festivali’ne kadar parmağının daha iyi duruma gelmesini umduğunu söyledi.

 

Etiketler köpek parmağını yedi ünlü yönetmen ünlü senarist paul schrader Oh Canada Scottie martin scorsese
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