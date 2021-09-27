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Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisi ortaya çıktı

Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisi ortaya çıktı

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir Kaygılaroğlu ile birlikte olan Ceren Kaçıkoç, sosyal medyada aşkını ilan etti.

Bir çocuğunun annesi Melis İşiten'den boşandıktan sonra Berrak Tüzünataç ve Gülcan Arslan ile kısa sürelik birliktelikler yaşayan Uraz Kaygılaroğlu, yeni bir aşka yelken açtı.

ASANSÖR POZUYLA AŞKINI İLAN ETTİ
Netflix'te yayınlanacak olan Erşan Kuneri dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Uraz Kaygılaroğlu, aradığı aşkı buldu. Uraz Kaygılaroğlu, gönlünü Ceren Kaçıkoç'a kaptırdı. Ceren Kaçıkoç, Kaygılaroğlu ile asansörde çekilmiş aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kaçıkoç, "Şu an saç rengimiz tam tersi" yorumunda bulundu.

Ceren Kaçıkoç'un özel bir şirkette sosyal medya yöneticisi olarak çalıştığı öğrenildi.

 

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