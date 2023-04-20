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Usta oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti

Usta oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti
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Aşk-ı Memnu dizisinde Süleyman Efendi karakterini canlandıran Usta oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti.

Aşk-ı Memnu dizisindeki Süleyman Efendi rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Rana Cabbar, 78 yaşında hayatını kaybetti. Rana Cabbar geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. 

Cabbar'ın ajansı olan Sökmen Menajerlik tarafından yapılan açıklamada “Değerli oyuncumuz Rana Cabbar’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” denildi.

RANA CABBAR KİMDİR?

Rana Cabbar, 1945 yılında İstanbul'da doğdu. Sonraki yıllarda Ankara'ya yerleşmiş ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulunmuştur.

Uzun zaman AST bünyesinde oyunculuk yaptıktan sonra, farklı tiyatrolarda da çalışmalar yapmıştır. Rana Cabbar, Uğur Mumcu'nun yazdığı "Sakıncalı Piyade" oyunundaki, "sakıncalı" rolünü ilk oynayan aktördür.

Tiyatronun yanı sıra, Sinema çalışmaları da yapmaktadır. Sinema'da çalıştığı yönetmenlerden bazıları; Erden Kıral, Ömer Kavur, Şerif Gören ve Yavuz Turgul'dur. Çok önemli bir tiyatro oyuncusudur.

Aşkı Memnu dizisindeki Süleyman Efendi karakterini canlandırmıştır.

Etiketler aşkı memnu süleyman efendi rana cabbar
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