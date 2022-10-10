Usta seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya vefat etti

Transformers serisinde ''Optimus Prime''ı seslendiren dublaj yönetmeni, seslendirme ve opera sanatçısı Ayhan Kahya 57 yaşında hayatını kaybetti.

Seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya'dan acı Haber geldi. 57 yaşındaki usta ismin vefatını Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından duyurdu.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Yapılan açıklamada, "Değerli meslektaşımız Ayhan Kahya, hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Kahya bugün ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.