Vedat Milor, son paylaşımı için özür diledi
Yemek eleştirmeni Vedat Milor, şehit haberlerinin geldiği sırada yaptığı paylaşım için özür diledi. Milor, ''Amerika’dayım. Saat farkından dolayı gündemi geç görebiliyorum'' dedi.
Yemek eleştirmeni Vedat Milor, şehit haberlerinin alındığını saatlerde sosyal medya adresinde bir televizyon kanalında yayınlanan programının tanıtımını paylaşmış ve “Bu pazar konumuz döner” demişti.
Bu paylaşımından yaklaşık bir saat sonra yen bir paylaşım yapan Milor özür diledi.
Özründe şu ifadeleri kullandı:
”Arkadaşlar Amerika’dayım. Saat farkından dolayı gündemi geç görebiliyorum. Şehitlerimiz olduğunu öğrenince ben de kahroldum. Anlayışınıza sığınarak kötü zamanlamadan dolayı özür dilerim.”
Arkadaşlar Amerika’dayım. Saat farkından dolayı gündemi geç görebiliyorum. Şehitlerimiz olduğunu öğrenince ben de kahroldum. Anlayışınıza sığınarak kötü zamanlamadan dolayı özür dilerim.— Vedat Milor (@vedatmilor) January 13, 2024
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