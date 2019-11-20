Vergi rekortmeni Acun Ilıcalı, 41 sıra birden geriledi

Türkiye'nin 2018 yılı gelir vergisi rekortmenleri açıklandı. İlk iki sıradaki isim adının açıklanmasını istemezken 3. sırada Rahmi Koç yer aldı. Ünlü isimlerden de yalnızca Acun Ilıcalı ilk 100'e girmeyi başardı.

ACUN ILICALI 41 BASAMAK BİRDEN GERİLEDİ

Son dönemlerde işinde elde ettiği başarıdan çok özel hayatıyla gündeme gelen Acun Ilıcalı, vergi rekortmenleri listesinde 83. sırada kendine yer bulabildi. Ilıcalı, geçen yıl 42. sırada yer almıştı.

"AYLIK GELİRİNİZ NE KADAR?" SORUSUNA YANIT VERMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde konuk olduğu canlı yayında "Aylık geliriniz ne kadar?" sorusuna Acun Ilıcalı "Bizim bunu 6 saat hep beraber hesaplamamız lazım. Meksika'dan ne kazandık falan diye. İyi kazanıyorum diyelim" yanıtını vermişti.

KIVANÇ İLK 100'DE YER ALMADI

Acun Ilıcalı'nın 41 basamak birden gerilemesinin yanı sıra geçtiğimiz yıl 83. sırada yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, bu yıl ilk 100'e giremedi.

Listede adı gizlenen gizemli vergi rekortmenleri kim ?

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu