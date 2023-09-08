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Wanda Nara'nın bu videosu olay oldu

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın özel uçaklarının içerisinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'da taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi'nin özel hayatı ve eşinin paylaşımları da gündemden düşmüyor.

Daha önce Arjantinli golcünün eşi Wanda Nara, 'İstanbul'daki evimiz' notuyla lüks villalarını paylaşarak dikkat çekmişti.


Göktürk'te bir lüks villaya taşınan Icardi'nin evinin aylık kirasının 30 bin Euro olduğu öğrenilmiş ve evin detayları gündem olmuştu.

Seksi pozlarıyla tanınan Nara şimdi de Icardi ve Muslera'yı İstanbul'a getiren özel uçağın içinden paylaşım yaptı. Özel yatak odaları ve hobi alanı bulunan uçak sosyal medyada dikkat çekti.

 

Etiketler wanda nara mauro icardi özel uçak paylaşım video
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