Yağmur Çevik'ten ile Hande Sarıoğlu birbirine girdi

Söylemezsem Olmaz'ın iki güzel sunucusu Yağmur Çevik ile Hande Sarıoğlu canlı yayında birbirine girdi. İki güzelin tartışmasının arasında kalan Arto ise ne yapacağını şaşırdı.

Söylemezsem Olmaz programına yine Yağmur Çevik ve Hande Sarıoğlu arasındaki tartışma damgasını vurdu.

Cem Yılmaz konuşulurken Hasan Can Kaya konusuna geçilmesine müdahale eden Hande Sarıoğlu'nun bu hamlesi Yağmur Çevik'i kızdırdı.

Çevik "Hande sen ne yapmaya çalışıyorsun? Magazin yapıyoruz ne sorguluyorsun her seferinde şunu yapma?" deyince Sarıoğlu "Sen neden alındın?" dedi.

Yağmur Çevik "Ben ne istersem onu konuşurum. Magazin böyledir biraz izlesene sen" diyerek yükseldi.

Yağmur Çevik "Öf ben senin bu şeylerinden çok sıkılıyorum magazin bilmiyorsan bilmiyorum de" deyince Hande Sarıoğlu ise sakince "Yağmurcum neden bu kadar sinirlisin kahveni iç" dedi.

Yağmur Çevik ise "Magazin içinde magazin yapıyorum sen bilmediğin için ok. Ben 4 yıldır magazin yapıyorum sen yeni yapıyorsun" dedi.

Arto ise ne diyeceğini bilemeyerek "Kızlar yavaş" dedi.

Çevik daha sonra "Sen Youtube çekmiyorsun sözlerine dikkat et" deyince Hande Sarıoğlu "Ne yapacaksın? Bu kadar sinirlenmenin sebebi ne? Ok en büyük sensin" diyerek şaşırdı.

Arto ise "Ne yapıyoruz çocuklar" dedi.