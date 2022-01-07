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Yağmur Sarnıç’a 60 bin liralık baykuş cezası

Yağmur Sarnıç’a 60 bin liralık baykuş cezası

Veterinerlerin, Yağmur Sarnıç'a açtığı 'kulaklı baykuş' davası sonuçlandı. Sarnıç’a 60 bin liralık baykuş cezası kesildi.

Yağmur Sarnıç, 2018 yılında sokakta bulduğu kulaklı orman baykuşunu özel bir veteriner kliniğine götürmüştü. Tedavinin ardından baykuşu geri almak isteyen Sarnıç'a mevzuat gereği; yaban hayata ait baykuşun Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na teslim edilmesi gerektiği söylenmişti. Sarnıç bunun üzerine veterinerlerle kavga etmiş ve davalık olmuştu.
Sabah'tan Deniz yusufoğlu'nun haberine göre, veterinerlerin açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, Sarnıç'ın hakaret ettiği üç veterinere toplam 60 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

(Kaynak)

Etiketler yağmur sarnıç para cezası ceza baykuş
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