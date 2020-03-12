SON DAKİKA
MEB'TEN VELİ VE ÖĞRENCİLERİN BEKLEDİĞİ AÇIKLAMA GELDİ
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 12 Mart 2020 19:50

Yasak Elma'nın güzelinden cüretkâr paylaşım

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece, bir dergi için küvetin içinde poz verdi. Fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan oyuncuya takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Yasak Elma'nın güzelinden cüretkâr paylaşım
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Pis Yedili, Beni Böyle Sev ve İlişki Durumu Karışık gibi dizilerde rol alan ancak yıldızı Yasak Elma ile parlayan Eda Ece, adından söz ettirmeye devam ediyor. Yasak Elma'da Yıldız karakterini oynayan ve farklı tarzıyla dikkat çeken Ece, Elele dergisi için kamera karşısına geçti.

Ece'nin sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı fotoğrafı gören takipçileri tepkisiz kalamadı.

Birbirinden farklı pozlar veren güzel oyuncu, fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Peş peşe paylaşım yapan Eda Ece, son olarak küvette çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI

Beyaz kıyafetiyle küvette poz veren oyuncunun fotoğrafına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. Oyuncunun fotoğrafına "Harikasın", "Nasıl güzelsin maşallah sana", "Sen nesin be" ve "Kalbim" gibi yorumlar yapıldı.


 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
paylaşım , Eda Ece , küvet , Yasak Elma
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM