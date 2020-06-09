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  3. 09 Haziran 2020 15:47

Yasmin Erbil'den dans şov!

Mehmet Ali Erbil'in 24 yaşındaki kızı Yasmin Erbil, sosyal medyada paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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2 gün önce göğüs dekolteli bir bikiniyle poz verdiği için eleştiri yağmuruna tutulan Yasmin Erbil, bu sefer Instagram hesabından mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı.

Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında gelen Yasmin Erbil, her anını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Havaların ısınmasıyla mini eteklerini giymeye başlayan Erbil, kot eteği ve göğüs dekolteli bluzuyla dans ettiği anları yayınladı.

 Paylaşımlarıyla sürekli tepki çeken Yasmin Erbil, kendisine kusma emojisi gönderen bir kadın takipçisini Instagram hesabının hikaye kısmından ifşa ederek "Umarım hemcinslerinle sorununu yakında çözersin" dedi. Erbil bir başka paylaşıma da "ahlakçılar hep ahlaksız" alıntısını yaptı.

"SAKIN BANA DUYAR KASMAYIN"
Dün evinden paylaşımlar yapan Yasmin Erbil, pijamasıyla bir bikinisini kombinleyerek poz verdi. Göğüs kısımları bağcık detaylı bikini giydiği için eleştirileceğini tahmin eden Erbil, "Sakın bana duyar kasmayın. Denizde gördüğünüz bikini çokta anlam yüklemeyin her şeye herkesin giydiği yaptığı şeyler bende bir başka oluyor sanırım alıştım" dedi.

Yasmin Erbil, derin dekolteli bikinisini böyle savunduYasmin Erbil, derin dekolteli bikinisini böyle savundu

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