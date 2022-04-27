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Yazın habercisi Fedon denize düştü

Bodrum'da yaşayan ünlü şarkıcı Fedon deniz sezonunu açtı. Fedon, sosyal medya hesabından paylaştığı videoya ''Ve Fedon denize düştü'' notunu ekledi.

Bodrum’un Torba Mahallesi’nde yaşayan şarkıcı Fedon klasikleşen sezon açılışını yaptı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, 'Ve Fedon denize düştü. Uzun zamandır denize düşüp yaz sezonunu açmamı beklediğiniz, ufak tefek sorunlarımdan dolayı ancak bugün olabildi. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaz diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Yaz aylarını Bodrum'da geçiren Fedon her yıl denizle ilk buluşmasını takipçileriyle paylaşıyor. Fedon’un paylaşımları büyük ilgi görüyor.

Etiketler fedon bodrum
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