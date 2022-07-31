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Yeni Türkü konserinde ışıklar İlhan İrem için söndü

İstanbul’da sahne alan Yeni Türkü, Türk müziğinin efsane ismi İlhan İrem’in yaşamını yitirmesi sebebiyle ‘Karanfil’ isimli şarkısını söyledi. Konserin bir bölümünde de sahne ışıkları İrem için kapatılarak anısına hazırlanan video yayımlandı.

23’ncü Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin açılış konserinde “Yeni Türkü” sahne aldı. Büyükçekmece Kent Meydanı’nda izleyenlerle buluşan “Yeni Türkü” konserinin bir bölümünde, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden sanatçı İlhan İrem için sahne ışıkları kapatıldı. İlhan İrem için hazırlanan anma videosu sahnede yayınlandı. Sanatçının “Anlasana” isimli şarkısının klibi led ekranlara yansıtıldı. Sanatçının şarkısına, festivale katılanlar tarafından eşlik edildi.

Derya Köroğlu, “Çok yakın kaybımız” dediği İlhan İrem’in anısına “Karanfil” isimli şarkısını söyledi. Köroğlu gazeteci yazar Uğur Mumcu’yu da andı ve kendisini de karanfil sundu.

Etiketler yeni türkü ilhan irem konser ışıklar
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