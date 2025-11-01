Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Engin Çağlar trafik kazasında hayatını kaybetti

Türk sinemasının usta oyuncularından Engin Çağlar, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Engin Çağlar (85), İstanbul Şişli'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra restoranın karşısına geçmek isteyen Çağlar'a motosiklet çarptığı öğrenildi. Usta oyuncu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede vefat etti.

"Kadın Değil Baş belası", "Kınalı Yapıncak", "Feride", "Makber" ve "Rüyalar Gerçek Olsa" gibi pek çok Yeşilçam filminde rol alan Engin Çağlar'ın vefat haberini Film-San Vakfı duyurdu.

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''Film-San Vakfının kurucu üyelerinden ve Türk Sineması’nın ve Yeşilçam’ın değerli oyuncusu Engin Çağlar’a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." denildi.

Cenaze programı belli oldu

Film-San Vakfı, Engin Çağlar'ın cenaze programını da açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Yeşilçam'ın gülen yüzü, Türk sinemasının yakışıklı jönü ani bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Cenazesi 2 Kasım 2025 Pazar günü öğle namazında Şişli Merkez Camii'nden kaldırılacaktır. Zincirlikuyu Mezarlığı aile kabristanına defnedilecektir." denildi.

Engin Çağlar kimdir?

Engin Çağlar, 28 Ağustos 1940’ta İstanbul’da doğmuş ve asıl adı Çağlan Övet’tir. İstanbul’da Şişli Terakki Lisesi ve Robert Koleji’nde eğitim aldıktan sonra Almanya’da Hildesheim Üniversitesi Güzel Sanatlar Okulu’nda iç mimarlık eğitimi gördü.

1968 yılında “Öksüz” filmiyle sinemaya adım attı ve 1969’daki “Kınalı Yapıncak” filmiyle büyük çıkış yakaladı. 1970’lere dek Yeşilçam’ın romantik jön rollerinde yer aldı ve dönemin unutulmaz erkek oyuncularından biri oldu.

1974 yılında sinemadan ayrılarak iş hayatına yöneldi ve matbaa, konfeksiyon gibi alanlarda faaliyet gösterdi. 1972’de eski güzellik kraliçesi Filiz Vural ile evlendi ve çiftin iki oğlu var.

Engin Çağlar, Yeşilçam dönemi Türk sinemasının önemli jönlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Ödülleri

2011: 48. Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

2017: 22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Sinema Onur Ödülü