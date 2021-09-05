Yeşim Salkım babasını kaybetti

POP müzik sanatçısı Yeşim Salkım "Sizin hiç babanız öldü mü?" diyerek babasının öldüğünü sosyal medyadan duyurdu.

POP müzik sanatçısı Yeşim Salkım'ın acı günü... Yeşim Salkım "Sizin hiç babanız öldü mü?" diyerek acı haberi sosyal medyadan verdi.

Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım 20 gün önce koronavirüse yakalanmıştı. Babasının 3 doz aşı olduğunu belirten sanatçı, sosyal medya hesabından babası için dua istemişti. Salkım açıklamasında; "Babamız kovid ve aşılı. 15 gündür geçmedi dua edin olur mu" demişti.

Sosyal medya hesabından babasının sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu, "Ciğerlerde tutulum var maalesef ama benim babam eski toprak yenecek biliyorum" demişti. Dursun Salkım koronavirüsten hayatını kaybettiğini ilk olarak Yeşim Salkım'ın kızı Gizem Salkım sosyal medya hesabından duyurdu: "Canım dedemi kaybettik. Sen çok seviyorum. Mekanın cennet olsun. Artık daha güzel bi yerdesin." Yeşim Salkım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Sizin hiç babanız öldü mü? Cennette buluşalım." notuyla acı haberi verdi.