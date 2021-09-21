Yıldız Tilbe ameliyat oldu

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, bir kadın hastalığı nedeniyle özel bir hastanede ameliyat oldu.

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser’in sunduğu “Benzemez Kimse Bize” programına geçtiğimiz pazar akşamı konuk olan ve performansıyla sosyal medyada çok konuşulan Yıldız Tilbe, dün ameliyat masasına yattı. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre operasyon özel bir hastanede gerçekleşti. Tilbe’nin bir “kadın hastalığı” nedeniyle ameliyat olduğu ve bugün taburcu edileceği öğrenildi.

Hürriyet