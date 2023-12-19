Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu hakkında açıklama yapan Tilbe, ''Ateşlendikten sonra huyum değişti biraz, oturuyoruz iki yabancı gibi kendimle'' dedi.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, ateşlenerek hastaneye kaldırıldı. Tilbe'nin hastanede yoğun bakıma alındığı ortaya çıktı.

Haberin duyulmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Tilbe, "İyiyim Allaha şükür. Ateşlendikten sonra huyum değişti biraz, oturuyoruz iki yabancı gibi kendimle. Biraz zor biri, problemli, öf sınırındayım, belki üçüncüleri olurum" ifadelerini kullandı.