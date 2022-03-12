Yıldız Tilbe'den hayvanseverleri ayağa kaldıran paylaşım

Başıboş sokak köpekleriyle ilgili tartışmalara Yıldız Tilbe de dahil oldu. Ünlü şarkıcının paylaşımı hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Başıboş sokak köpekleri can yakmaya devam ediyor. Antalya'da köpekten kaçarken yola çıkıp kamyonun altında kalan 9 yaşındaki Mahra'nın bacağı kesildi. Küçük kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Isparta'da da köpekten kaçarken otomobilin çarptığı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Rabia K., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

YILDIZ TİLBE: "SALDIRAN KÖPEKLERE ZEHİRLİ ET VERİN"

Sokak köpekleriyle ilgili tartışmalara ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de katıldı. Tilbe, hayvanseverleri kızdıran paylaşımlar yaptı. Tilbe, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin , insan parçalamak nedir ya" ifadelerini kullandı.

Tilbe'nin açıklamaları sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Tilbe'ye destek verirken, bazı hayvanseverler şarkıcıyı CİMER'e şikayet ettiğini belirtti.