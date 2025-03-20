Yine bir kredi kartı vurgunu: Önce Alperen Duymaz, şimdi de Ece Erken!

Son dönemde hızla artan kredi kartı kopyalama dolandırıcılığının son kurbanları ünlü oyuncu Alperen Durmaz ile ünlü sunucu Ece Erken oldu. Alperen Duymaz'ın kredi kartıyla kendi adına 14 kez yemek sipariş verildiği ortaya çıktıktan sonra Ece Erken de aynı şekilde kart bilgilerinin kopyalandığını ve kendi adına siparişler verildiğini açıkladı.

Uzun bir aradan sonra "Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..." dizisiyle ekranlara dönen oyuncu Alperen Duymaz, dizi çekimi sırasında sette kuryelerin arttığını fark etti ve kişisel bilgilerinin ele geçirildiğini adına da tam 14 kez yemek siparişi verildiğini tespit etti.

Hemen harekete geçen ünlü isim, dolandırıcılardan şikayetçi oldu. Alperen Duymaz'ın avukatından konu ile ilgili açıklama gecikmedi.

Duymaz'ın avukatı İlker Atamer tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşların çalınan kişisel verileri artık çok sayıda sahte yemek siparişi yoluyla rahatsızlık vermek için de kullanılmaya başlandı. Müvekkilimiz Alperen Duymaz dizi çekimi için sette bulunduğu sırada kendisi adına açılan sahte bir yemek sipariş hesabından 14 ayrı bir yemek sipariş verilmesi neticesinde art arda gelen yemek kuryeleri nedeniyle çekimlere ara vermek zorunda kalmıştır. Ayrıca aynı gün müvekkilin akrabası olan farklı şehirdeki iki kişiye daha çok sayıda sahte yemek siparişi verilmiş olması Şüphelilerin, müvekkilin telefon ve adres bilgileri dışında ayrıca nüfus bilgilerine de sahip olduğunu göstermiştir. İlgili yemek sipariş sitesinden IP adresi tespiti yapılması talebiyle yetkili başsavcılığa ihbar ve şikâyette bulunduk. Ayrıca ünlü kişilerin telefon numaraları bilgilerinin satıldığını tespit ettiğimiz bir Instagram hesabına da ihbar ettik. Vatandaşların kişisel verilerinin uzun bir süre önce internette yayınlandığı ve artık elden ele dolaştığı ve bu verilerin suistimal edilerek farklı suçlar işlendiği gerçeği karşısında devletin hiçbir şey yapmamak yerine en azından yeni bir algoritmaya dayalı yeni kimlik numaraları dağıtması gerektiğini düşünüyorum"

Ancak tek mağdur Alperen Duymaz değilmiş... Ece Erken de dolandırıldı!

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında bu konu ele alınırken, sunucu Ece Erken de kredi kartı mağduru olduğunu açıkladı.

Ece Erken, konuyla ilgili, ''Başıma böyle bir şey geldi. Benim de kredi kartım kopyalandı. Hatta bugün oldu. Sabah 06.00'da kredi kartımı kullanıma kapattım. Bu benim ikinci kez başıma geldi" dedi.

Erken devamında "İnternette beni çok uyardınız, DM'den çok mesajlar geldi zamanında ilk dolandırıldığımda. Sizi dinlemediğim için o kadar pişmanım ki. Bazı sitelerde kartımızı alıp kopyalayabiliyorlar. Bana da takipçilerim söyledi, uyardı. Bu sabaha karşı kartımdan yapılan alışverişlerden toplam 16 bin, 17 bin TL gibi bir rakam çekildi. Kartımı iptal ettim.'' dedi.