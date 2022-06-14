Yok artık! Milyarder partisine gitmek için mülteci taklidi yaptı

Rus oyuncu ve model Ieva Andrejevaite bir milyarderin doğum günü partisine gidebilmek için Ukraynalı mülteci taklidi yaptı. Rus oyuncunun etkinlikte çekilen fotoğrafları basına sızınca sınır dışı edildi.

Bir milyarderin doğum günü partisine gitmek için Ukraynalı mülteci taklidi yapan 34 yaşındaki Ieva Andrejevaite'nın fotoğrafları ortaya çıktı.

Daily Star’ın haberine göre, Rus oyuncu 28 Nisan'da Güney Afrika'daki Cape Town Uluslararası Havalimanı'na vardığında, vizesi olmadığı için girişi reddedildi. Andrejevaite bunun üzerine ülkeye girebilmek için Ukraynalı bir sığınmacı olduğunu söyledi.

PARTİYE KATILMAK İÇİN MÜLTECİ TAKLİDİ

Bunun üzerine ülkeye girişine izin verilen Andrejevaite milyarder Rob Hersov'un ülkede düzenlediği doğum günü partisine katılabildi. Ancak partide çekilen fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası yakayı ele verdi.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Habere göre, ortaya çıkan fotoğraflar sonrası Rus oyuncu sınır dışı edildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Güney Afrika İçişleri Bakanlığı sözcüsü Siya Qoza, Rus oyuncuya 'Putin'in savaşından kaçan bir Ukraynalı' olduğunu söylemesi etmesi üzerine beş gün içinde sığınma talebinde bulunma şartıyla ülkeye giriş izni verildi.

“SIĞINMACI VİZESİ ALDI"

Siya Qoza, “Sığınmacı yasalarımız gereği göçmenlik görevlilerinin eli kolu bağlıydı ve beş gün içinde sığınma başvurusunda bulunabilmesi için ülkeye girmesine izin vermeleri istendi. 2002 tarihli Göçmenlik Yasası uyarınca usulüne uygun olarak sığınmacı vizesi aldı” ifadelerini kullandı.

Aynı açıklamaya göre, Andrejevaite ülkeye girebilmek için bu yalanı söyledikten sonra gerekli başvuruyu ise yapmadı.