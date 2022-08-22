  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Kafalar ekibinden kötü haber! Bir yıllık evlilik tek celsede bitti

Youtuber Fatih Yasin eşinden boşandı

Youtuber Fatih Yasin eşinden boşandı

Kafalar grubu üyesi Fatih Yasin ile Sena Güzeldağ, tek celsede boşandı.

YouTube'da 7,5 milyon takipçisi bulunan Kafalar grubunun üyesi Fatih Yasin, geçtiğimiz sene haziran ayında Sena Güzaldağ ile nikah masasına oturdu. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan çiftten kötü haber geldi.

"SAYGI, ÖZVERİ VE ANLAYIŞ BEKLİYORUZ"
Evliliklerinin birinci senesi dolan çiftin boşandıkları ortaya çıktı. Instagram hesabından boşandıklarını duyuran Güzaldağ, "Yazması kolay gibi gelse de Fatih ile olan evlilik birliğimizi 17 Ağustos günü kanunen sonlandırmış bulunmaktayız. Bu sürecin ikimiz için daha fazla yıpratıcı olmaması adına sizlerden saygı, özveri ve anlayış bekliyoruz. Ben bu yolda çok güzel insanlarla tanıştım, harika insanlar biriktirdim. Dilerim ki herkesi yolu açık olsun, iyi insanlarla karşılaşsın. Bir süre paylaşım yapamayacağım. Merak etmeyin Sadece her zaman her şeyin hayırlısını dileyin" dedi.

Boşanma kararı hakkında bir açıklama yapmayan Fatih Yasin, Instagram hesabından Güzeldağ ile olan fotoğrafları da silmedi.

Etiketler kafalar fatih yasin sena güzaldağ
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
6'lı masadan 8 maddelik açıklama!
Emekli promosyonunda yok artık dedirten ''32 bin TL'' iddiası
Kenan Doğulu'nun ''pantolonu'' sosyal medyayı salladı: ''Çakkıdı çakkıdı gariiii''
Nesli tehlike altındaki çizgili sırtlan bu halde bulundu
20 kişinin ölmüştü; TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı
52 yaşındaki Asuman Dabak tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı
Sahilde ''sapık'' dayağı! Kadının fotoğraflarını çektiği iddia edildi, ortalık karıştı
Cumhurbaşkanlığı yatı boğaz turunda görüntülendi
AK Parti'nin eski anketçisi AK Parti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kötü haberi canlı yayında verdi
Meteoroloji il il uyardı! Yağışlar fena vuracak