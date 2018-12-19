Yudum'dan dev proje

Türk halk müziğinin özel seslerinden Yudum, 2 yıldır üzerinde çalıştığı “Malazgirt’ten Çanakkale’ye Kahraman Kadınlarımız” adlı konser projesinin tüm hazırlıklarını tamamlayıp konserlere başladı. Yudum, bu projeyle tarihimize damgasını vurmuş 10 kadının kahramanlık öykülerini sahneye taşıdı.

Türk töresinde kadının yeri çok önemlidir. Saygındır. Söz sahibidir. Karar vericidir. Tarihimizin her döneminde önemli hizmetler yapmış Türk kadınları olmuştur.

“Malazgirt’ten Çanakkale’ye Kahraman Kadınlarımız” adlı projede Halk Müziği’nin değerli isimi Yudum, tarihin seyrini değiştiren kahraman Türk kadınlarımızın yaşamlarını türküler eşliğinde izleyenle buluşturuyor.

“Malazgirt’ten Çanakkale’ye Kahraman Kadınlarımız” projesini bir çok şehirde sergileyen Yudum’a Buhara Medya tarafından organize edilen Uluslar arası Buhara Medya Ödüllerinde yılın sanat projesi ödülü ve Motif Vakfı tarafından Halk Bilim Ödülü verildi.

SAZIMIZ SÖZÜMÜZ ANA OLACAK, KADIN OLACAK

Yudum, büyük ses getiren projesi hakkında şunları söylüyor: “Malazgirt’ten Çanakkale’ye Kahraman Kadınlarımız’da sazımız sözümüz ana olacak. Yüreğimiz, düşüncemiz, müziğimiz; ana olacak, kadın olacak. Kadınlarımızı anacağız. Bilmediklerimizi öğrenecek, unuttuklarımızı hatırlayacağız. Hem konuşacağız hem de söyleyip çalacağız.”

İŞTE O KADIN KAHRAMANLAR

“Malazgirt’ten Çanakkale’ye Kahraman Kadınlarımız” projesinde sahneye taşınacak 10 kadın kahramanın adları sırasıyla şöyle: Altuncan Hatun, Hayme Ana, Ayşe Hafsa Sultan, Hatice Turhan Sultan, Gördesli Makbule Hanım, Erzurumlu Kara Fatma, Halime Çavuş, Nene Hatun, Songül Yakut ve Demet Sezen.

Yudum’un sahnede seslendireceği türküler ise şunlar: “Kara Çadır İs mi Tutar”, “Bir Sandığım Vardır”, “Hastane Önünde İncir Ağacı”, “Çift Jandarma”, “Bitlis’te Beş Minare”, “Tuna Nehri Akmam Diyor”, “Gerizler Başı”, “Eledim Eledim”, “Çırpınırdı Karadeniz”, “Kırmızı Gül Demet Demet”, “Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı”, “Ez Oğul” ve “Yemen Türküsü”.