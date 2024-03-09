Zafer Algöz'ün acı kaybı

Sanatçı Zafer Algöz, annesi Güner Algöz'ün vefat ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Bu acı haberi sevenleriyle paylaşan Algöz, annesinin kaybıyla derin bir üzüntü yaşadığını ifade etti.

Oyuncu Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz hayatını kaybetti. Algöz, 62 yaşındaki annesinin cenaze tören bilgilerini paylaştı. Güner Algöz'ün cenazesi, bugün Burhaniye Koca Camii'nden ikindi namazına müteakiben Geriş Kabristanı'na defnedilecek. Algöz paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ailemizin ulu çınarı, sevgili Annemiz Güner Algöz’ü kaybettik. Acımız büyük, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Cenazesi 9 Mart Cumartesi günü Burhaniye Koca Camii'nden ikindi namazına müteakiben, Geriş Kabristanı'na defnedilecektir."