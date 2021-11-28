Zerrin Özer intihara mı kalkıştı? Hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı Zerrin Özer dün akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Özer'in intihara kalkıştığı iddia edilirken, menajerinden açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde köpeği Hurma’nın vefatıyla sarsılan sanatçının köpeğinin ölümü sonrası sinir krizi geçirdiği ifade edildi.

Özer’e bu durum üzerine sakinleştirici verildiği ancak sanatçının ilaç zehirlenmesi yaşadığı belirtildi. Sanatçının midesinin yıkandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zerrin Özer’in tedavisi hastanede sürüyor.

Bir iddiaya göre ise köpeği Hurma’nın vefatıyla sarsılan Zerrin Özer intihar girişiminde bulundu.

Sanatçının menajeri Haluk Şentürk ise intihar iddialarını yalanladı. Şentürk, "Şu anda hastanede... Köpeği için çok üzülmüştü. İntihar yok. Serum alıyor. Sağlık durumu iyi" şeklinde konuştu.