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Zeynep Alkan son halini paylaştı: Tedavi görüyorum

Zeynep Alkan son halini paylaştı: Tedavi görüyorum

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan, sosyal medyadaki “kusursuz güzellik” dayatmasına isyan etti. Yüzündeki sivilceleri gösteren Zeynep Alkan paylaştığı videoda "Özgüvenim sıfır ama hepimizin sivilcesi olabilir. Sosyal medya varsa bunun için de olmalı" dedi.

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan, sosyal medyadaki 'kusursuz güzellik' dayatmasına isyan etti.

Alkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; sosyal medyanın güzellik baskısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada herkesin kendisini güzel göstermeye çalıştığını ve bu nedenle de baskı oluştuğunu belirtti. Alkan bu baskıdan kurtulduğunu ve sivilce tedavisi gördüğünü açıkladı.

Etiketler Zeynep Alkan Tedavi
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