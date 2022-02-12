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Zeynep Beşerler'in küfrü sosyal medyayı salladı

Zeynep Beşerler'in küfrü sosyal medyayı salladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte baraj puanları uygulamasının kaldırılmasına tepki gösteren güzel oyuncu Zeynep Beşerler, sosyal medya hesabından küfürlü bir paylaşım yaparak sitem etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırıldığını duyurdu. Adaylar, sınav puanına ortaöğretim başarı puanını ekleyerek yerleşme imkanı elde edecek. 135 dakika olan TYT testinin süresi, 30 dakika uzatılarak 165 dakikaya çıkarılacak. YÖK'ün sosyal medyada gündem olan kararına oyuncu Zeynep Beşerler'den de tepki geldi.

Gündeme dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken Zeynep Beşerler, Twitter hesabından yaptığı küfürlü paylaşımda baraj puanının kaldırılmasına "Çok affedersiniz yapacağınız işi s..... İlkokuldan verin doktoralarını, uğraşmayalım çocuk okutacağız diye. Bize de yazık" diyerek tepki gösterdi.

Etiketler Zeynep Beşerler küfür tepki yök
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