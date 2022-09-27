Ziynet Sali'den ''esur'' kıyafet açıklaması

Ziynet Sali, Kıbrıs’ta sevenleriyle buluşurken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Eşi Erkan Erzurumlu’yla son sahnesi olduğunu belirten şarkıcı, “Kendi projelerine yoğunlaşacak” dedi.

Sali, “Evlenmeden önce daha cesur sahne kıyafetleri tercih ediyordunuz” yorumuna ise “Eşim sahne kıyafetlerime karışmaz ama tabii ki evlendikten sonra daha dikkat ediyorum” yanıtını verdi.