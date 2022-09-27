  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ziynet Sali'den ''esur'' kıyafet açıklaması

Ziynet Sali'den ''esur'' kıyafet açıklaması

Ziynet Sali'den ''esur'' kıyafet açıklaması

Ziynet Sali, Kıbrıs’ta sevenleriyle buluşurken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Eşi Erkan Erzurumlu’yla son sahnesi olduğunu belirten şarkıcı, “Kendi projelerine yoğunlaşacak” dedi.

Sali, “Evlenmeden önce daha cesur sahne kıyafetleri tercih ediyordunuz” yorumuna ise “Eşim sahne kıyafetlerime karışmaz ama tabii ki evlendikten sonra daha dikkat ediyorum” yanıtını verdi.

Etiketler ziynet sali
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mersin'de polisevine saldırı anı kamerada
Bensu Soral'ın başı dertte! ''Lütfen itibar etmeyin'' diyerek uyardı
TOKİ 26 ilde yüzlerce arsayı satışa çıkardı! İşte o liste
İngiltere vatandaşlarını uyardı: Türkiye'de bu illere gitmeyin
Mersin şehidine kahreden veda
Öğrenciler yurt beklerken rektör saray yaptırdı
Benzin ve motorine büyük indirim beklentisi
Kapodokya'nın tarihine ışık tutan keşif! 7 buçuk milyon yıllık fosiller bulundu
Bomba kulis iddiası: Süleyman Soylu Erdoğan'a istifasını verdi
Ünlü iş kadınına müstehcen video şoku! Hizmetçi gizlice kaydetmiş