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5 gazeteciye ''bilirkişi'' davası: İstenen cezalar belli oldu

5 gazeteciye ''bilirkişi'' davası: İstenen cezalar belli oldu
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Bilirkişinin ifşa edilmesine ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Gazeteci Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker hakkında istenen cezalar belli oldu.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Seda Selek'in sunduğu program sırasında kamuoyu baskısı oluşturmaya yönelik şikayetçi bilirkişinin ismi açıkça söylenerek konuşmalarla programın devam ettiği, bu esnada şikayetçi bilirkişi ile gazeteci Barış Pehlivan arasında geçen telefon görüşme kaydının canlı yayında yayınlandığı belirtildi. İddianamede, bilirkişinin bağımsız ve tarafsız olmadığı yönünde kamuoyu oluşmasının amaçlandığı kaydedildi. Aynı zaman da İddianamede kamuoyu baskısıyla şikayetçi bilirkişinin İstanbul Adliyesi ve diğer adliyelerde görülmekte olan çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda yapmakta olduğu resmi bilirkişilik görevinin etkilenmeye çalışıldığının hedeflendiği ve şüphelilerin program esnasında birçok yargılama faaliyetinde bilirkişi olarak görev yapan kişinin isminin söylenerek bağımsız ve tarafsız olmadığını beyan ettiği kaydedildi. İddianamede, bilirkişinin hali hazırda yapmış olduğu görevini kişi hakkında kamuoyu baskısı oluşturmak suretiyle devam etmekte olan bir kısım soruşturmalar ile Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan dava dosyasını etkilemeye teşebbüs ettikleri belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, bilirkişi ile Pehlivan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ilk olarak Kürşad Oğuz tarafından ses kayıt cihazıyla kaydedildiği, görüşme kaydının Oğuz tarafından Toktaş'a gönderildiği, kaydın Toktaş tarafından Selek'in sunuculuğunu yaptığı programda canlı yayında yayınlandığı ve yayınlanması esnasında kaydın müştekinin rızası olmaksızın alındığının şüpheliler tarafından bilindiği kaydedildi. İddianamede Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz'un 'kişiler arasındaki konuşmaları kaydetmek ve yayınlamak' ve 'yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' suçlarından 6'şar yıldan 14'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker'in ise 4'er yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

DHA

Etiketler gazeteci bilirkişi Barış Pehlivan kürşad oğuz Suat Toktaş Seda Selek serhan asker
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