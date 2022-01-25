A Haber ekibine canlı yayında soğuk duş! Kameraman hemen açıyı değiştirdi

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı altında canlı yayın yapan A Haber ekibi, mikrofon uzattığı vatandaşın tepkisiyle neye uğradığını şaşırdı.

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ile birlikte ulaşım felç oldu. Binlerce yurttaş yolda kaldı. İstanbul Havalimanı dahil İstanbul'a giriş çıkışlar kapatıldı.

Bu sırada İstanbul'da kar yağışı altında canlı yayın yapan A Haber ekibi, sürücülere mikrofon uzattı. Bir sürücü kendisine mikrofon uzatılması üzerine "Abi sen A Haber misin?" diye sordu. "Evet" cevabını alması üzerine "Sen yalansın abi" ifadesini kullandı.

KAMERANIN AÇISI DEĞİŞTİ

Söz konusu tepki üzerine kameramanın açısını değiştirdiği görüldü. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.