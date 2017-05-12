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  3. 12 Mayıs 2017 17:40

Acun Ilıcalı'dan İbrahim Erkal mesajı

Tedavi gören İbrahim Erkal'ın vefatı Acun Ilıcalı'yı da derinden üzdü.

Acun Ilıcalı'dan İbrahim Erkal mesajı
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Tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın ölüm haberi Erzurumlu olan hemşehrisi Acun Ilıcalı'yı da derinden üzdü.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Twitter hesabından ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın vefatıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Erkal'ın ailesine başsağlığında bulunan ünlü televizyoncu, "Değerli sanatçımız  İbrahim Erkal'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz gün beyin ölümü gerçekleşen 50 yaşındaki şarkıcı, dün saat 22.10'da Ümraniye eğitim ve Araştırma Hastanesi'nda yaşamını yitirdi.

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