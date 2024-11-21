  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Acun Ilıcalı'ya şok üstüne şok

Acun Ilıcalı'ya şok üstüne şok: RTÜK de harekete geçti

Acun Ilıcalı'ya şok üstüne şok: RTÜK de harekete geçti
Güncelleme:

Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis reklam ve teşvik iddiasıyla soruşturma başlatılmasının ardından RTÜK de harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yasadışı bahis reklam ve teşvik iddiasıyla Acun Ilıcalı, TV8 ve Eksen digital platform yetkilileri hakkında soruşturma başlatmasının ardından Radyo ve Televizyon Üstü Kurulu da (RTÜK) harekete geçti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karadağ-Türkiye maçı esnasında yayıncı kuruluşun saha içi reklam panolarında yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yaptığı iddiaları üzerine müsabaka bitiminde RTÜK tarafından inceleme başlatılmış olup hazırlanan uzman raporu bir sonraki Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6.hafta maçında Karadağ ile karşılaşmış ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanmıştı. Maç sırasında reklam panolarında yasadışı bahis sitelerinin reklamı yapıldı.

Sosyal medyada gündem olan konu hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışlarının ev sahibi ülkeye ait olduğunu belirtti. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis reklam ve teşvik suçundan Acun Ilıcalı, TV8 ve Eksen digital platform yetkilileri hakkında soruşturma başlattı.

Acun Ilıcalı'ya ''yasa dışı bahis'' soruşturmasıAcun Ilıcalı'ya ''yasa dışı bahis'' soruşturmasıMagazin

 

Etiketler acun ılıcalı RTÜK Yasa dışı bahis
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MasterChef Türkiye'de ortalık karıştı MasterChef Türkiye'de ortalık karıştı Aracını parçalanmış halde buldu Aracını parçalanmış halde buldu THY'nin yeni uygulaması tartışma yarattı: ''Veriler korunamayabilir'' THY'nin yeni uygulaması tartışma yarattı: ''Veriler korunamayabilir'' Tadilat için gittiği evde gizli hazineyi buldu Tadilat için gittiği evde gizli hazineyi buldu Uğur Dündar'a açılan babalık davasında karar çıktı Uğur Dündar'a açılan babalık davasında karar çıktı Wanda Nara makyajsız haliyle sosyal medyanın diline düştü Wanda Nara makyajsız haliyle sosyal medyanın diline düştü TCMB'nin faiz kararı gününde piyasaların ateşi yükseldi TCMB'nin faiz kararı gününde piyasaların ateşi yükseldi İzmir'de polis ekibine silahlı saldırı: Yaralılar var İzmir'de polis ekibine silahlı saldırı: Yaralılar var Hadise yıllar sonra sarı saçlarına veda etti Hadise yıllar sonra sarı saçlarına veda etti Türk gemisi füzelerin hedefi oldu Türk gemisi füzelerin hedefi oldu
Bursa'da büyük yangın: Alev alev yandı Bursa'da büyük yangın: Alev alev yandı Lodos fırtınası bir şehri esir aldı Lodos fırtınası bir şehri esir aldı Cem Garipoğlu soruşturmasında karar verildi Cem Garipoğlu soruşturmasında karar verildi İlaç firmaları bir bir Türkiye'yi terk ediyor İlaç firmaları bir bir Türkiye'yi terk ediyor MHP'de istifa ettirilen 3 vekil için dikkat çeken açıklama MHP'de istifa ettirilen 3 vekil için dikkat çeken açıklama Turizmin başkentinde ürküten kıyamet senaryosu Turizmin başkentinde ürküten kıyamet senaryosu Hava fena bozacak: Meteoroloji'den 49 il için sarı alarm Hava fena bozacak: Meteoroloji'den 49 il için sarı alarm