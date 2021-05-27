Ahmet Hakan kendisi itiraf etti; tüm ''iddiaları'' çöpe gitti

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmadan sonra kulislerde duyduğu her şeyin çöpe gittiğini belirterek, "Ben artık eski ben olacağım ve bundan sonra asla kulislere dalmayacağım" ifadesini kulandı.

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, dün "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’a sahip çıkan konuşmasından sonra kuliste duyduklarının çöpe gittiğini" söyledi.

Ahmet Hakan, bugünkü yazısının ‘Bir daha kulislere asla dalmayacağım’ başlıklı bölümünde, şu ifadelere yer verdi:

"Eğer ortada bir büyük sessizlik varsa, kulisler anında hareketlenir. Her türden kulisçi, hemen harekete geçer. Başlarlar büyük laflar etmeye. Başlarlar kırk türlü senaryo üretmeye. Başlarlar 'şöyle olacak, böyle olacak' demeye. Sessizlik bittiği anda ise... Büyük laflar güme gider, senaryolar batar, olacak denenin hiçbiri olmaz. Sonuç: Boşa geçirilmiş vakitler, boşa gelinmiş gazlar, boşa kapılmış hayaller."

'İşittiklerimin tümü bir anda çöp oluverdi'

"Benim son 15 günüm neredeyse bu türden kulis bilgileri ve analizleri işitmekle geçti" diye devam eden Ahmet Hakan, yazısnın devamında şu ifadeleri kullandı:

"Kulislere daldım. İşitmediğim dedikodu, işitmediğim senaryo, işitmediğim rivayet kalmadı. Ve fakat... Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’a sahip çıkan konuşmasından sonra... İşittiklerimin tümü bir anda çöp oluverdi. Birden aklım başıma geldi. 'Ben kulislere dalmayı hiç sevmezdim, bekleyip görmeyi tercih ederdim, nasıl oldu da kapıldım bu rüzgâra, kulislerde vakit geçireceğime oturup bir sezonluk Homeland izlerdim' falan diyerek dövündüm. Son kararım şudur: Ben artık eski ben olacağım ve bundan sonra asla kulislere dalmayacağım."

'Soylu, ekranda yönetilmesi çok zor ama çok zor bir konuk'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk'te katıldığı programa ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ahmet Hakan, Soylu'yu daha önce birkaç kez konuk ettiğini hatırlatarak, "Her programdan sonra ulaştığım kanaat şu oldu; Süleyman Soylu, ekranda yönetilmesi çok zor ama çok zor bir konuk" dedi.

'Moderatörler için de soru soran gazeteciler için de zor bir konuktur yani'

Ahmet Hakan, yazısının ‘Süleyman Soylu’nun ekrandaki tarzına dair” başlıklı bölümünde, şu düşünceyi dile getirdi:

"Süleyman Soylu, ekranda genellikle... Kendi gündemini ısrarla takip eder. Mesajlarını vermenin peşindedir. Sürekli soruların ötesine geçer. İstediği temayı istediği sürede anlatmaya çalışır. Araya girmelere genellikle pek izin vermez. Araya girilse de ustalıkla savuşturur... Moderatörler için de soru soran gazeteciler için de zor bir konuktur yani. Bu Süleyman Soylu’nun tarzıdır. Kolay zamanlarda da böyledir. Zor zamanlarda da böyledir.

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