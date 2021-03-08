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Bahçeli talimat verdi! Bengütürk TV kapatıldı

Bahçeli talimat verdi! Bengütürk TV kapatıldı

KRT TV Genel Müdürü Adnan Bulut, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Bengütürk TV'nin kapatıldığını açıkladı.

KRT TV Genel Müdürü Adnan Bulut, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Bengütürk TV'nin kapatıldığını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bulut, şu ifadeleri kullandı:

 "MHP'ye yakın yayın organı Bengütürk Tv dün gece Bahçeli'nin talimatıyla kapatılmış. 60 çalışan şaşkın. Türk basın tarihinde bir ilktir herhalde. 'Şalteri indirin' talimatıyla tv ekranı karartılması."

Etiketler bengütürk tv devlet bahçeli mhp
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