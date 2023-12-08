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Canlı yayında çok kötü yakalanmıştı, ilk açıklama geldi

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BBC'nin başarılı sunucusu Maryam Moshiri'nin rejiye yaptığı el hareketi canlı yayına yansımıştı. Ünlü sunucudan yaşanan olayla ilgili bir açıklama geldi.

BBC Haber sunucusu Maryam Moshiri, canlı yayında kameranın kendisini çekmediğini düşünerek orta parmak işareti yaptı. Yayının başladığını fark eden Moshiri, hemen elini indirerek haber sunmaya devam etti. Moshiri’nin jestini gösteren klipler sosyal medyada 700.00’den fazla izlendi. Videonun ardından bazı sosyal medya kullanıcıları durumu profesyonelliğe aykırı bulurken bazıları ise iş stresine dikkat çekerek yaşananları ‘eğlenceli’ olarak yorumladı.

Moshiri, gelen tepkilerden sonra X hesabından bir açıklama yaptı. Sosyal medyada viral olan videonun ardından özür dileyen Moshiri, yönetmen 10'dan geri sayarken kendisinin de geri sayıyormuş gibi yaptığını söyledi.

Maryam Moshiri paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Herkese merhaba, dün mesai bitiminden hemen önce galeride ekiple biraz şakalaşıyordum.

Müdür beni 10-0'dan geriye doğru sayarken, ben de geri sayıyormuş gibi yapıyordum... Sayıyı göstermek için parmaklarım da dahil. Yani 10 parmaktan 1'e kadar tutulan parmak.

1'e geldiğimizde şaka olsun diye parmağımı çevirdim ve bunun kameraya yakalanacağını fark etmemiştim. Ekiple yapılan özel bir şakaydı ve yayına girmesine çok üzüldüm! Böyle bir niyetim yoktu ve eğer kimseyi kırdıysam ya da üzdüysem özür dilerim. Aslında izleyicilere ve hatta bir kişiye 'kuş fırlatmıyordum'.

Az sayıda arkadaşıma yönelik aptalca bir şakaydı.”

 

Etiketler kadın sunucu skandal el hareketi özür açıklama bbc
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