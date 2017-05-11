CHP’li vekiller de açlık grevine başladı
CHP’li vekiller de açlık grevine başladı
Hükümetten büyük müjde ! Yeni reform paketi hazır
Hükümetten büyük müjde ! Yeni reform paketi hazır
Memurlara büyük müjde açıklandı: Tam maaş, yarım gün iş !
Memurlara büyük müjde açıklandı: Tam maaş, yarım gün iş !
Taksilerde yeni dönem başlıyor ! Zorunlu olacak...
Taksilerde yeni dönem başlıyor ! Zorunlu olacak...
Altın bugün son 8 ayın rekorunu kırdı !
Altın bugün son 8 ayın rekorunu kırdı !
Asıl şimdi yandılar ! Bunu yapana ağır ceza geliyor
Asıl şimdi yandılar ! Bunu yapana ağır ceza geliyor
Meteoroloji'den ''toz bulutu'' uyarısı ! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji'den ''toz bulutu'' uyarısı ! Bu illerde yaşayanlar dikkat
ABD'li isimden olay yaratacak Türkiye açıklaması
ABD'li isimden olay yaratacak Türkiye açıklaması
  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. 11 Mayıs 2017 09:20

Canlı yayında işsiz kaldı

İsrailli haberci Geula Even, ülkenin en eski televizyonlarından biri olan Kanal 1'in kapatılma kararını canlı yayında öğrenince, ortaya hayli dramatik bir tablo çıktı.

A+ A-

Even, önce İsrail Meclisi’nin (Knesset)  kararını okudu, ardından da yutkunarak izleyicilere veda etmeye çalıştı.

Kanal 1’in de bağlı olduğu İsrail Yayıncılık Kurumu’nun kapatılma kararının bir süredir konuşulduğu ancak televizyon çalışanlarının bu denli hızlı bir adım beklemediği belirtiliyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre; aynı kanalda ekran önünde ve gerisinde çalışanlar, uygun bir veda yapmalarına fırsat tanınmamasını da eleştirdi.

İsrail Yayıncılık Kurumu’nun farklı bir isimle ve daha küçük ölçekli bir yapıyla devam edeceği ifade ediliyor.

Knesset , Geula Even , Kanal 1