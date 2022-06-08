Cem Küçük Erdoğan'ı savunayım derken ağzından kaçırdı

AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek çıkmak isterken "Gördüğünüz gibi hayat pahalılığı olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabul ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde teknik olarak enflasyon değil, hayat pahalılığı sorunu var." ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ülkemizde teknik olarak bir enflasyon değil, hayat pahalılığı vardır..." sözlerine destek çıkarak itiraf etti.

"FİYATLAR ROKET GİBİ UÇMUŞ DURUMDA"

Küçük' ün köşesinden ilgili bölüm şöyle:

İnsanları gerçekten bu hayat pahalılığından ciddi etkilendiğini ifade eden Küçük, "Gördüğünüz gibi hayat pahalılığı olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabul ediyor. Durumun herkes farkında. Yani marketlere, alışveriş merkezlerine gittiğinizde fiyatlar roket gibi uçmuş durumda" diye konuştu.

Küçük, bugünkü köşe yazısında TÜİK'in açıkladığı yüzde 73'lük enflasyonun yüksek olduğunu kaydederek "Hem cari açığımızın hem de enflasyonun ana sebebi enerji maliyetleri.

Türkiye’nin ihracatı 238 milyar dolar. Bunun sadece 55 milyar doları ithalata bağlı. Son bir yıllık ithalat 265 milyar dolar. Bunun da 55 milyar doları enerji. Yani tablo karamsar değil..." dedi.

Küçük şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü Karadeniz gazı 2023’te halkın kullanımına sunulacak. Bir diğer ithalat kalemimiz olan araçlarda da 2023’te yerli araba TOGG’un devreye girmesiyle rakamlar iyileşecektir.

Bunun dışında savunma sanayi iyi durumda. Dış politikamız iyi. Önceden konuşmadığımız her ülkeyle barışıktık. Rusya- Ukrayna savaşında denge politikasıyla istikrarlı bir yol izliyoruz..."

Türkiye’de Sayın Erdoğan’ın dediği gibi her şeyin var olduğunu belirten Küçük şöyle devam etti:

"Üretim iyi. Rakamlar asla kötü değil. Tek kötü olan şey hayat pahalılığı. Marketler ateş pahası. Markete girip 300-400 lira veriyorsunuz. Sonra ben ne aldım diye kendi kendinize soruyorsunuz!.. Ev kiraları uçtu. İnsanlar gerçekten bu hayat pahalılığından ciddi etkileniyor..."

Cem Küçük'ün Türkiye gazetesindeki yazısının tamamı için...