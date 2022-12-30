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Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni görevden alındı

Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni görevden alındı
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Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın görevinden alındı yerine Tuncay Mollaveisoğlu getirildi.

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın görevinden alındı. Kızılyalın’dan boşalan koltuğa Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu getirildi.

Tuncay Mollaveisoğlu'na yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre, Arif Kızılyalın bu sabah görevinden alındı.

Aykut Küçükkaya’nın istifası ile boşalan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna, gazeteyi yöneten vakfın kararıyla spor yazarı olan Arif Kızılyalın getirilmişti.

Etiketler Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın Tuncay Mollaveisoğlu
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