Devlet kanalı TRT'de tepki çeken AK Gençlik reklamı

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'in, Türkiye'nin dört bir yanındaki yangınlarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımın devlet kanalı TRT'de haberleştirilmesi tepki çekti.

Devlet kanalı TRT Haber ekranlarında, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş’in sosyal medya paylaşımı ekranlara taşınarak AK Gençlik’in orman yangınlarıyla mücadelesine vurgu yapıldı. Paylaşımda, "Ülkemizin her zorlu anında AK Gençlik daima göreve hazır!" ifadeleri yer aldı. Alt yazıda ise “AK Gençlik Daima Göreve Hazır, AK Parti Gençlik Kolları Orman Yangınları ile Mücadele İçin Sahada” ifadelerine yer verilerek, iktidar partisinin gençlik yapılanmasının faaliyetleri kamu yayıncılığı üzerinden geniş kitlelere aktarıldı. Sosyal medyada TRT’nin bu yayını bir kez daha siyasi tarafsızlık ve eşitlik ilkeleri ile ilgili eleştirilerin hedefi oldu.