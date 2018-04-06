Doğan Medya resmen Demirören Holding'e geçti

Medya Radar’da yer alan habere göre, imza töreni Üsküdar'daki Doğan Holding binasında gerçekleştirildi. İmza töreninde Doğan Medya Grubu adına Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ile Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ ve avukatları hazır bulunurken Demirören Holding adına ise Yıldırım Demirören, Meltem Demirören ve avukatları katıldı.

Atılan imzalarla Doğan Grubu çatısı altında bulunan Yaysat, Posta, Fanatik, DHA, Doğan TV, Kanal D, CNN Türk, Hürriyet ve D Smart artık Demirören Medya Grubu'nun oldu. Demirören Holding ve Doğan Grubu satış için 1,1 milyar dolara anlaştı. Doğan Medya Grubu'nun borç ve yükümlülüklerine ilişkin yapılan mahsuptan sonra Doğan Grubu’na 890 milyon dolar ödenmesinde mutabık kalındı.

Vedaya gelecekler



Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ile birlikte Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, yarın saat 10.30'da Trump Towers'ta bulunan Posta Gazetesi'ne ve ardından da saat 11.30'da Hürriyet Dünyası ve Doğan TV'ye gelerek çalışanlarla vedalaşacaklar.